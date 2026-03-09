Marusic a Sky: "Salvezza? Siamo la Lazio, abbiamo altri obiettivi"
09.03.2026 22:58 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio riesce a vincere contro il Sassuolo siglando nel finale il gol del definitivo 2-1. Subito dopo il triplice fischio, direttamente dal campo dell'Olimpico, sono arrivate le parole di Adam Marusic, marcatore del match insieme a Maldini, ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:
"Un gol molto pesante, troppo importante per noi in questo momento. Sono molto felice di questi tre punti, dobbiamo continuare così. Salvezza? Dobbiamo trovare motivazioni in ogni partita, devono essere tutte finali. Non abbiamo parlato di salvezza, siamo la Lazio e nella nostra testa ci sono altri obiettivi".