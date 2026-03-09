Lazio, Sarri a Sky sull’emergenza portiere: “Completamente in disaccordo con la cessione di Mandas”
Tutto pronto per il fischio d'inizio di Lazio - Sassuolo. Ai microfoni di Sky Sport, nel pre-partita, è intervenuto il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: “Abbiamo numeri talmente diversi tra la partite della domenica e quella di mercoledì che non sono spiegabili scientificamente. Spero di vedere la versione di mercoledì. L'emergenza portiere? Sicuramente quella di Provedel è un'assenza grave, ero completamente in disaccordo con la cessione di Mandas a gennaio, ma Motta ha qualità. Vedremo. Il Sassuolo? Ho visto che è una squadra che ha una grande organizzazione. È una squadra forte.”