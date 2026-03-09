Bonanni e la corsa Scudetto: "Il Milan dovrà affrontare la Lazio e..."
09.03.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Milan prova a riaprire la corsa Scudetto. Dopo la vittoria nel derby, i rossoneri si sono avvicinati all'Inter, al primo posto e ora distante sette punti. Alla prossima giornata la squadra di Allegri sfiderà la Lazio di Sarri all'Olimpico, mentre i nerazzurri ospiteranno l'Atalanta. Di queste due gare ha parlato Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole.
"Secondo me il campionato non si è riaperto. Il derby ha dato piu che altro fiducia al Milan in ottica Champions, ma non si può pensare che l'Inter abbia rimesso in pista in campionato. Sette punti sono tanti. Nel prossimo fine settimana comunque ci saranno Inter-Atalanta e Lazio-Milan e da lì forse potremo capire qualcosa di più".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.