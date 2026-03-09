Lazio, l'ex allenatore esalta Castellanos: "Ha una qualità che altri non hanno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il New York Times ha celebrato Valentìn Castellanos. L'autorevole portale statunitense, con un lungo articolo, ha voluto render merito all'ex attaccante della Lazio per il suo impatto con la maglia del West Ham, definendo il "fattore X" per la salvezza degli Irons. La squadra allenata da Nuno Espirito Santo, in effetti, dall'arrivo del Taty ha vissuto una crescita che gli ha permesso di colmare il gap di differenza con il Nottingham Forest e agganciare in classifica la zona salvezza. Un ruolo importante in questo percorso lo ha avuto anche Castellanos che, dal suo arrivo a Londra, ha segnato già 3 gol (tutti di testa), di cui 2 in Premier League e uno in FA Cup.

CUSHING RACCONTA CASTELLANOS - Nel raccontare la carriera e le qualità del Taty, il New York Times si è affidato anche ad alcuni suoi ex allenatori, tra cui anche Nick Cushing, che ha raccontato come Castellanos sia diventato un punto di riferimento dei New York City. Di seguito le sue parole.

"Quando ho iniziato a lavorare con Taty, giocava su entrambe le fasce come attaccante esterno. l club aveva un attaccante esperto di nome Heber, che era molto cinico, ma a metà del 2020 si è infortunato il legamento crociato, il che ha dato a Taty l'opportunità di giocare come numero 9. Il club non si è preoccupato di ingaggiare un attaccante quell'estate perché Taty ci aveva impressionato così tanto".

"Nel 2021, Ronny ha iniziato con Taty e in pre-campionato gli ha detto che sarebbe stato l'attaccante numero uno. Ha concluso la stagione con la Scarpa d'Oro e mi è piaciuto molto lavorare con lui. Finivano gli allenamenti e lui chiedeva di fare di più. Lavoravamo principalmente sui colpi di testa, poi sulla finalizzazione e col tempo sui calci di punizione perché voleva batterli".

I PUNTI DI FORZA DI CASTELLANOS - "I suoi punti di forza sono la sua abilità fisica e la sua capacità di lavorare senza palla. Lavorerà molto duramente e questo andrà a vantaggio del West Ham. Non concede tempo ai difensori centrali. Ciò che mi ha colpito di più è la potenza che riesce a generare nei colpi di testa. La sua fisicità e aggressività lo rendono un attaccante difficile da affrontare. Uno dei suoi gol più importanti è stato contro il New England nei play-off (semifinali di Conference del 2021). Quell'anno avevano dominato il campionato, ottenendo un numero record di punti ed erano favoriti. Al 109° minuto ha segnato di testa sul secondo palo e ha letteralmente annientato il difensore con la sua potenza. Quella partita e quel gol sono probabilmente il mio ricordo preferito di lui. Il West Ham aveva bisogno di un giocatore come il Taty".