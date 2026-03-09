Lazio, chi è Giacomone: il terzo portiere in panchina contro il Sassuolo
L'infortunio patito alla spalla da Ivan Provedel, ha costretto il numero uno biancoceleste a chiudere anticipatamente la propria stagione. L'estremo difensore si sottoporrà a un'operazione che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi e, a sostituirlo, sarà chiamato Edoardo Motta, pronto all'esordio assoluto dopo essere arrivato a gennaio per fare il secondo. Dietro all'ex Reggiana ci sarà Alessio Furlanetto, mentre per completare il pacco portieri contro il Sassuolo Sarri chiamerà il baby Giacomo Giacomone, ragazzo per l'occasione promosso dalla formazione Primavera.
Nato nel 2008, Giacomone è entrato a far parte del settore giovanile nel 2020/21, accumulando, fin qui, 37 presenze con la formazione Under-18, sette delle quali durante la stagione in corso. Entrato nel giro della Primavera a partire da quest'anno, il 17enne ha fin qui strappato appena sei convocazioni, senza mai riuscire a scendere in campo.
Mister Punzi, infatti, ha sempre puntato su Bosi prima e Pannozzo poi, considerati più pronti nonostante siano tutti quasi coetanei. Nelle settimane a venire, sarà più chiaro se i tre si alterneranno la propria presenza in prima squadra o meno, ma, nel frattempo, Giacomone potrà godersi la prima convocazione tra i professionisti, una serata che non dimenticherà facilmente.