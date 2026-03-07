Maldini e l’arrivo alla Lazio: “Ne ho parlato con mio padre a gennaio e…”
07.03.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio TV Serie A, Daniel Maldini ha parlato del suo arrivo alla Lazio a gennaio dall’Atalanta. L’attaccante ha deciso di sbarcare nella Capitale anche dopo averne parlato con suo padre Paolo. Di seguito le sue parole: "A gennaio io e papà (Paolo, ndr) abbiamo parlato della possibilità che andassi alla Lazio. Ci siamo confrontati sulle scelte ma la decisione è sempre la mia".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.