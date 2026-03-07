Lazio, Pellegrini: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Di Canio e Mihajlovic"
Nell'ultima intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel, Luca Pellegrini ha parlato dei giocatori della Lazio del passato con cui gli sarebbe piaciuto giocare. Le sue scelte sono state Paolo Di Canio e Sinisa Mihajlovic. Di seguito le sue parole a riguardo: “Rispetto al passato, mi piacerebbe giocare con Di Canio e Mihajlovic”.
