Pellegrini ricorda: "Nel 2020 la Lazio volava, credevo allo scudetto..."
Nel 2020 la Lazio di Simone Inzaghi era in corsa per lo Scudetto, almeno fino a prima dello stop per il Covid. Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel, Luca Pellegrini è tornato a parlare di quella stagione, quando giocava nel Cagliari. Di seguito le sue parole.
"Nel 2020 io giocavo con il Cagliari, volavamo in quella stagione poi abbiamo avuto una flessione clamorosa, la Lazio ha continuato sparata fino al Covid. Pensavo potesse essere l'anno giusto per lo scudetto, per una serie di fattori che ti ci potevano far pensare alla grandissima. Ciro segnava un gol a partita, Caicedo entrava e segnava, poi Correa, Sergej, Luis, una Lazio che volava. Dal Covid poi non so cosa sia successo. In quel Cagliari - Lazio un po' il culo mi rodeva (ride, ndr), ma poi ha lasciato spazio anche al discorso del tifo".