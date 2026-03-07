Lazio, Pellegrini torna sul suo passato alla Roma: "Non era semplice..."
In un'intervista rilasciata a Lazio Style Channel, il terzino della Lazio Luca Pellegrini ha parlato del suo passato alla Roma nei primi anni della sua carriera. Di seguito le sue parole: "Il mio passato alla Roma? Quando entro in un gruppo di lavoro io sono abituato a dare il 110%, non era semplice nei derby ma devi essere abituato a vederlo come una professione. Non tutti hanno la fortuna che ho io adesso di giocare con la squadra che tifavi da bambino, sei costretto a mettere dei limiti e quindi si sicuramente non era il massimo nei derby, ma è lavoro".
