Lazio, il punto sugli infortunati: si avvicina il rientro di Basic. E Gigot...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha scelto di gestire le energie concedendo ieri una giornata di riposo totale. Il gruppo si ritroverà oggi nel pomeriggio a Formello per l’allenamento fissato alle 15, mentre domani alle 16 è in programma la rifinitura che precederà la sfida di lunedì sera contro il Sassuolo di lunedì sera.

Per Maurizio Sarri arrivano buone notizie dall’infermeria: come scrive il Corriere dello Sport, quasi tutti i giocatori sono tornati disponibili e si attende soltanto il rientro in gruppo di Basic. Una volta recuperato anche il croato, resterebbero fuori solo Rovella, operato per la frattura della clavicola destra, e Gigot. Il difensore francese martedì si sottoporrà a nuovi test atletici all’Isokinetic per valutare le sue condizioni dopo la lunga riabilitazione: a settembre era stato operato alla caviglia e non ha ancora fatto il suo esordio stagionale. Dai risultati degli esami della prossima settimana si potrà iniziare a ipotizzare una data per il rientro in gruppo.

Intanto da oggi partiranno le prove tattiche anti-Fabio Grosso. Sarri deve capire se confermare Gila o concedergli riposo dopo gli sforzi in Coppa, essendo rientrato da poco dopo aver saltato le gare con Cagliari e Torino per un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. In caso di stop, Provstgaard resta favorito su Patric. A centrocampo e in attacco, invece, non è esclusa la conferma degli stessi interpreti visti mercoledì: le scelte definitive arriveranno dopo le valutazioni sul dispendio di energie accumulato nell’ultima gara.