Lazio, tensione Sarri - Lotito: anche i giocatori 'imbarazzati' dalle polemiche

RASSEGNA STAMPA - La tensione è palpabile in casa biancoceleste. Le continue frecciatine tra il presidente Claudio Lotito e il mister Maurizio Sarri sono l'emblema di un ambiente che non è sereno. E tutto questo i calciatori lo percepiscono e lo subiscono. D'altronde, anche molti di loro hanno avuto problemi con la società.

Cataldi, prima gettato via poi riconfermato; Romagnoli e Gila con il tema rinnovi; Basic con il rinnovo presentato e poi la situazione in stand-by, giusto per citare alcune situazioni. Poi, i calciatori non sono indifferenti neanche quando viene coinvolto Sarri nelle polemiche.

Qualunque cosa se ne dica, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere della Sera, il gruppo squadra è legato al mister, è unito intorno a lui e i botta e risposta tra il tecnico e la società contribuiscono a creare un clima non disteso e di imbarazzo. Oltre alle chiamate di Lotito, e le conferenze stampa varie, fece scalpore nello spogliatoio quando la società a novembre smentì il tecnico che si era lamentato degli arbitraggi.

Un segnale, quello della reazione del gruppo squadra, da non sottovalutare. Soprattutto in ottica futura, la squadra vorrebbe un ambiente più compatto. L’imbarazzo attuale, d’altronde, non aiuta di certo a trovare motivazioni.