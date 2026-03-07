Lazio, Zaccagni ritrova fiducia: ora la svolta passa anche da lui
RASSEGNA STAMPA - La possibile svolta della Lazio passa anche dai piedi di Mattia Zaccagni. In una stagione fin qui segnata da più bassi che alti, i segnali di crescita del capitano rappresentano una notizia importante per Maurizio Sarri. La semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta gli ha permesso di mettere minuti nelle gambe e, soprattutto, di ritrovare fiducia dopo mesi complicati.
Gli infortuni hanno inciso molto sul suo rendimento: prima lo stop all’adduttore a ottobre, poi a gennaio la lesione al muscolo obliquo dell’addome che gli ha tolto continuità. I numeri raccontano bene la difficoltà della stagione: finora quattro gol e nessun assist, lontano dai livelli degli anni precedenti. Nel 2022/23, la stagione del secondo posto con Sarri, Zaccagni aveva chiuso con 10 gol e 10 assist; poi 7 gol e 2 assist l’anno successivo e ancora 10 gol e 9 assist con Marco Baroni. Quest’anno, invece, tutto è stato più complicato. Non solo per i problemi fisici, ma anche per alcune partite in cui il numero 10 ha faticato a incidere, spesso limitato dalle marcature dure dei difensori avversari.
Negli ultimi giorni, però, sottolinea La Repubblica, qualcosa sembra essere cambiato. Dopo i segnali incoraggianti contro Cagliari e Torino, infatti, nella gara di Coppa con l’Atalanta si è rivisto un Zaccagni più brillante. In una squadra che non abbonda di giocatori capaci di creare superiorità numerica, il ritorno alla miglior condizione del capitano può diventare decisivo, anche per compensare la scarsa produzione offensiva degli attaccanti.