Lazio, Sarri può sorridere: ora la rosa è (quasi) al completo
RASSEGNA STAMPA - Inizia una nuova stagione per la Lazio. Se non lo sarà per i risultati in campionato, lo sarà quanto meno per le scelte che Sarri potrà fare in quanto, finalmente, avrà a disposizione quasi tutta la rosa al completo. Da questa possibilità poi passeranno anche i risultati.
Escluso Rovella, ora Sarri ha a disposizione tutta la rosa. In una stagione in cui la Lazio ha avuto praticamente fuori 7-8 giocatori in contemporanea tra infortuni e squalifiche, non è proprio un dettaglio. In questo contesto, il tecnico biancoceleste potrà aumentare la concorrenza in ogni reparto, tranne a centrocampo, dove l'assenza di Rovella si fa indubbiamente sentire.
Secondo quano riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ampia scelta consentirà a Sarri di gestire al meglio le risorse in vista di questo finale di stagione, ma anche di programmare al meglio la prossima e un mercato che questa volta avrà un margine di errore più limitato che mai.