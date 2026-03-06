Lazio, Orlando sicuro: "A tutto c'è un limite, Lotito deve mollare!"
06.03.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio di quello che sta accadendo alla Lazio e sulla posizione del presidente Lotito, protagonista negli ultimi giorni di una telefonata con un tifoso andata virale sui social. Di seguito le sue parole.
"Lazio? C'è poco da dire. A tutto c'è un limite. Bisogna riconoscere a Lotito di aver preso la Lazio in una situazione drammatica e di averla risanata, di aver vinto quello che si poteva vincere, però continuo a dire che è arrivato il momento di mollare. Arriva un momento storico che devi mollare, perché hai la gente contro. E' una frattura insanabile con la tifoseria. Si deve mettere la mano sul cuore e per il bene della Lazio cercare una via d'uscita".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.