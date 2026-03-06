Lazio, Sky o Dazn? La programmazione tv della 31ª giornata di Serie A
06.03.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lega Serie A ha annunciato tutti gli anticipi e i posticipi della 31ª giornata di campionato, insieme alla relativa programmazione televisiva. Ecco tutti i dettagli su dove vedere le partite della Lazio.
31ª giornata
04/04/2026 Sabato 15.00 Lecce - Atalanta * DAZN
04/04/2026 Sabato 15.00 Sassuolo - Cagliari DAZN
04/04/2026 Sabato 18.00 Verona - Fiorentina DAZN
04/04/2026 Sabato 20.45 Lazio - Parma DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Bologna DAZN
05/04/2026 Domenica 18.00 Pisa - Torino DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 20.45 Inter - Roma DAZN
06/04/2026 Lunedi 15.00 Udinese - Como * DAZN
06/04/2026 Lunedi 18.00 Juventus - Genoa DAZN/SKY
06/04/2026 Lunedi 20.45 Napoli - Milan DAZN
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.