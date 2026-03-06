Agostinelli: "La classifica dice che ora Lazio e Sassuolo si equivalgono"

TUTTOmercatoWEB.com

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha detto la sua in vista della gara contro il Sassuolo e dopo il 2-2 in Coppa Italia contro l'Atalanta: "La Lazio la vita se la gioca a Bergamo, ma ora in campionato non può essere sempre come è stato a Torino. Parliamo di una squadra che ha un centrocampo che può essere considerato superiore a quello attuale della Lazio. E dico lo stesso anche dell’attacco, salvando Zaccagni che se sta bene è il più forte. Ma Pinamonti e Berardi sono più forte dei miei. Così come dico che i due difensori centrali della Lazio sono migliori di quelli di Grosso. La classifica cosa dice? Che si equivalgono e che il Sassuolo ora è davanti. E questo non è un grande complimento alla Lazio".

"Se adesso discutiamo anche Zaccagni siamo alla frutta. Ora è al 50%, ma comunque sia quando è lui a prendere la palle hai il pensiero che possa creare qualcosa. Ieri era in una squadra con altri giocatori importanti, oggi va considerato che è un’insostituibile. Anche quando non è al meglio come è stato in questa stagione. A lui serve solo minutaggio per tornare in condizione”.

