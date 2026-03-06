Roma | Dybala, c'è la rottura del ginocchio: ecco quanto starà fuori
06.03.2026 15:45 di Christian Gugliotta
Brutta tegola per la Roma. Dopo aver accusato un fastidio al ginocchio sinistro in allenamento, Paulo Dybala si è sottoposto in mattinata a un intervento in artroscopia per approfondire l'entità del problema.
L'operazione, eseguita nella clinica di Villa Stuart dal professor Mariani, ha evidenziato una rottura longitudinale completa del menisco esterno. Per l'argentino si prospetta uno stop di circa 45 giorni.
