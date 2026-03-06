De Paola: "Lazio, quello che accade è senza precedenti. Lotito e Sarri..."
06.03.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola ha parlato di ciò che sta accadendo alla Lazio negli ultimi mesi e del rapporto tra Sarri e il presidente Lotito. Di seguito le sue parole.
"Quello che sta succedendo alla Lazio è senza precedenti. Uno che parla al telefono con sconosciuti, anche se dice che non è lui... la voce era la sua però. Non è lui? Allora perché Sarri risponde in conferenza stampa a lui e non c'è nessuno della comunicazione della Lazio che lo avverte di questo? Sarri le dà per assodate certe parole. Se non erano vere, non mandi a parlare di questo il tuo allenatore. Non poteva essere mandato allo sbaraglio in conferenza il tecnico. E' una sorta di suicidio mediatico".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.