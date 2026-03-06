Tifosi Lazio, Mattioli attacca e Orsi replica: "Parla della tua squadra!"

Duro scontro in diretta su Radio Radio tra Mario Mattioli e Nando Orsi. Il primo, esprimendosi sulla contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti della società, ha spiegato, senza giri di parole, il proprio punto di vista su quanto sta accadendo: "I tifosi della Lazio dovrebbero farsi un esame di coscienza. È più di un mese che disertano l'Olimpico. Perché? Dove vogliono e pensano di arrivare?".

Immediata la risposta di Nando Orsi, ex calciatore biancoceleste, che ha preso le difese dei tifosi: "Parla della tua squadra, non sai niente della Lazio! Dicevi che Lotito avrebbe parlato: e ora?!". Sui canali ufficiali di Radio Radio è stata data un'anticipazione dello scontro, ecco il post dedicato: 

