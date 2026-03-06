Lazio, il nipote di Gigi D'Alessio in Under 18: ora cerca spazio in Primavera
06.03.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ha ingaggiato il nipote di Gigi D'Alessio. La notizia era uscita a fine gennaio: il portiere classe 2007 Luigi D'Alessio, parente del cantante napoletano, è stato prelevato dal Benevento nell'ultima sessione di mercato. Come riportato da Il Corriere dello Sport, adesso gioca con l'Under 18 biancoceleste, con cui ha collezionato già tre presenze. Da qui a fine stagione, però, sogna una convocazione con la Primavera di Punzi per scalare le giovanili.
Andrea Castellano
