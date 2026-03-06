Genoa, De Rossi pensa ancora alla Lazio: "Meritavamo di fare punti"
In vista della gara (per lui molto speciale) contro la Roma, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa. In particolare è tornato sulle ultime gare giocate dai rossoblù, soprattutto su quella persa contro la Lazio all'Olimpico nel finale. Di seguito le sue parole.
"Giocatori diffidati? Non mi interessa. Penso che lo sia anche Masini in diffida. Spero che non prendano il giallo ma devo fare punti domenica. Se verranno squalificati tutti e tre ne avremo altri di giocatori. E’ un segno di fiducia. I punti li avremmo meritati anche contro Lazio, Napoli e Atalanta. Avremmo meritati due col Milan e facendo i calcoli sarebbero cinque-sei punti in più. Si prova a vince con la Roma, se non si riesce a vincere si cerca di pareggiare. Se saranno squalificati ne verranno altri".