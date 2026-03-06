PRIMAVERA | Lazio, il calendario dalla 29ª alla 31ª giornata
Le ultime tre sconfitte incassate dalla Lazio Primavera hanno cambiato nuovamente il volto di questa altalenante stagione. Dopo un inizio molto negativo, i ragazzi di Punzi erano riusciti a infilare 12 risultati utili consecutivi, passando incredibilmente dalla lotta per non retrocedere a quella per un piazzamento in zona play-off.
I ko arrivati contro Fiorentina, Genoa e Lecce, però, hanno costretto i biancocelesti non solo a rinunciare a un posto tra le prime sei, ma anche a tornare a guardarsi alle spalle, visto che la zona play-out dista ora solo quattro punti. A 10 turni dalla fine, dunque, la Lazio dovrà necessariamente ricominciare a vincere, così da evitare di essere risucchiata nelle ultime posizioni. Di seguito il calendario dalla 29ª alla 31ª giornata.
29ª giornata
Bologna - Lazio Primavera: sabato 7 marzo 2026, ore 15:00
30ª giornata
Lazio Primavera - Juventus: sabato 14 marzo 2026, ore 13:00
31ª giornata
Inter - Lazio Primavera: domenica 22 marzo 2026, ore 13:00