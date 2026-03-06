Lazio, finalmente Dia: contro l'Atalanta il gol scaccia-crisi

RASSEGNA STAMPA - Non segnava letteralmente da una vita. Dia è tornato finalmente a gonfiare la rete nella gara contro l’Atalanta esattamente 185 giorni e 28 gare dopo dall’ultimo sigillo datato 31 agosto nel 4-0 rifilato al Verona.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero il gol dell’Olimpico è una vera e propria liberazione: basti pensare che con Baroni era il terzo cannoniere (12 gol) mentre le difficoltà con Sarri sono state palesi ma non certo perché il tecnico non creda in lui, anzi: “L’ho sempre apprezzato, mi dispiace non sia ai suoi livelli”, ha dichiarato l’allenatore alla fine della gara.

L’auspicio è che quello contro l’Atalanta sia un gol spartiacque anche nella sua stagione, così come in quella della Lazio che ha bisogno, ora ancor di più, dei suoi attaccanti.

