Mondiale 2026, ci saranno le rose extra large? La decisione della FIFA
05.03.2026 22:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di Federico Serra
Le Nazionali che parteciperanno al Mondiale del 2026 non potranno convocare fino a 30 giocatori.
Nelle scorse settimane, è circolata la presunta idea di aumentare il numero di convocabili dai rispettivi commissari tecnici ma, secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, infatti, la FIFA ha deciso di limitare il numero massimo di giocatori a 26.
