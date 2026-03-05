Lazio, Pino Insegno: "Manifestazione meravigliosa, non c'è stato nessun problema"
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'attore, doppiatore e storico tifoso della Lazio Pino Insegno ha parlato della manifestazione a Ponte Milvio e del corteo dei popolo laziale prima di Lazio - Atalanta. In particolare ha risposto ad alcune voci che parlavano di disordini tra tifosi fuori dallo Stadio Olimpico. Di seguito le sue parole.
“Ero lì con i tifosi sotto la Curva Nord. C’erano bimbi, ragazzi, oltre 7mila persone… Una pulizia, un’educazione eccezionali! Per quello che ho potuto vedere, non c’è stato alcun tipo di problema. Non posso escludere con certezza che 5-6 scappati di casa abbiano potuto farla fuori dal vaso con dei comportamenti scorretti. Ma da qui, ad additare un’intera tifoseria per colpa di eventuali pochi, è estremamente ingiusto! Si parla di una manifestazione e di una festa meravigliose: un vero e proprio atto d’amore. Anche la polizia lì presente mi ha dato riscontri più che positivi. Pensate che c’era persino il presidente della FIP (Federazione italiana pallacanestro) Gianni Petrucci… Giù le mani dai laziali!“