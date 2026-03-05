Sassuolo, la ripresa verso la Lazio: Grosso senza Fadera. Il punto

05.03.2026 18:15 di  Jessica Reatini
Sassuolo, la ripresa verso la Lazio: Grosso senza Fadera. Il punto
Torna in campo il Sassuolo di mister Grosso in vista della sfida dell'Olimpico contro la Lazio in programma lunedì 9 marzo alle 20.45.

Come riportato dal club neroverde "Nella sessione mattutina la squadra, dopo una prima sessione di attivazione in palestra, ha svolto lavoro di forza e trasformazione in campo. Nel pomeriggio dopo una prima fase di riscaldamento i calciatori hanno svolto esercitazioni di possesso palla, partite a tema a campo ridotto e lavoro metabolico a secco".

"Nel tardo pomeriggio di ieri il calciatore Alieu Fadera si è sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione dell’osso zigomatico. L’intervento, effettuato dall’equipe di Chirurgia del Volto dell’Ospedale Bellaria di Bologna diretta dalla Dott.ssa Anna Maria Baietti, è perfettamente riuscito".

