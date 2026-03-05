Lazio, Oddi: "Delusione per la rimonta. Dele-Bashiru? Mai visto così"

TUTTOmercatoWEB.com

All'indomani della sfida tra Lazio e Atalanta, conclusa 2-2 con le reti di Dele-Bashiru e Dia da un lato e di Pasalic e Musah dall'altro, Giancarlo Oddi ha commentato la prestazione della squadra di Sarri ai microfoni di Radiosei: "Onestamente il pareggio con l’Atalanta ci poteva stare, ma la delusione riguarda la rimonta subita. Ora sarà ancora più complicata a Bergamo, ma la prestazione è stata buona. Fino a poco tempo fa non c’era preoccupazione per la fase difensiva, ora le cose sono cambiate".

"Dele-Bashiru? Non mi è dispiaciuto per niente, forse è la prima volta che lo vedo così sveglio. Mi è piaciuto anche Tavares. Ha una forza incredibile, è un peccato che in zona difensiva commetta degli errori grossolani. Cercherei di fare in modo che si occupi solo di attaccare".

"La risposta di Sarri a Lotito su Maldini? Alcune cose andrebbero dette in faccia, non tramite telefonate ai tifosi. Parli con il tuo tecnico per avere contezza delle sue decisioni tecniche. Allenatore e presidente devono essere un corpo unico. La scelta di Sarri in estate è stata utile per salvare la società, se non dico male. Poi mi chiedo come si possa definire in quel modo Baroni…”

