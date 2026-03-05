Lazio - Atalanta, Dele-Bashiru è il migliore in campo: che voti dai quotidiani!
RASSEGNA STAMPA - E il migliore in campo di Lazio-Atalanta è? Dele-Bashiru, ovviamente. Non solo per il gol segnato, che è un po' la ciliegina sulla torta, ma per la sua prestazione. Tempi di inserimento, corsa continua, ordine. Non sbaglia le scelte il centrocampista nigeriano che, ancora una volta, dimostra di essere una spina nel fianco dell'Atalanta, squadra alla quale ha segnato il suo secondo gol in carriera, dopo quello dell'anno scorso - con Baroni - sempre allo Stadio Olimpico.
Sarri ne parla come di un calciatore che deve "ordinarsi" per poter fare un certo tipo di carriera, ha picchi di velocità che arrivano a "35 chimoletri orari" niente male per un giocatore di Serie A, a cui Sarri chiede di inserirsi negli spazi e aggredire l'area con tutta la forza che ha. Ieri lo ha fatto bene, trovando anche il gol. La speranza è che possa ripetersi, ma intanto i quotidiani lo premiano con voti ben superiore alla sufficienza.
CORRIERE DELLO SPORT - Dele-Bashiru 7.
IL MESSAGGERO - Dele-Bashiru 7,5.
GAZZETTA DELLO SPORT - Dele-Bashiru 7.
REPUBBLICA - Dele-Bashiru 7.
TUTTOSPORT - Dele-Bashiru 7.
IL TEMPO - Dele-Bashiru 7.