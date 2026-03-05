Lazio, Zaccagni a CBS: "Accettiamo le scelte dei nostri tifosi, rimaniamo uniti!"
05.03.2026 09:30 di Chiara Scatena
Al termine della sfida tra Lazio e Atalanta, capitan Zaccagni è stato intercettato dai microfoni di CBS, emittente statunitense presente a bordocampo. Queste le sue parole: "Adesso siamo in parità, ci andiamo a giocare una partita secca a Bergamo ma ora rimettiamo la testa al campionato. Giocare con lo stadio vuoto è una difficoltà in più per noi, ma accettiamo le scelte dei nostri tifosi, cerchiamo di rimanere uniti e di giocare le partite al massimo".
Chiara Scatena
