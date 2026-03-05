Lazio, Cataldi a LSC: "Andremo a Bergamo per prenderci questa finale"
Termina con un pareggio la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Un 2-2 dal sapore amaro per com'è arrivato: si deciderà tutto nella sfida di ritorno. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel post-partita, il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi ha commentato il match dell'Olimpico. Ecco di seguito le sue parole:
"Abbiamo fatto una buona partita, peccato subire i due gol a distanza di pochi minuti dai nostri, dobbiamo gestire meglio queste situazioni. Ho visto una Lazio viva, non come a Torino, una Lazio combattiva che ha provato a vincere. Analizzeremo gli errori, dobbiamo ripartire da questo. Spinta dei tifosi? Mi ha fatto un bell'effetto, chiaro che averli all'interno dello stadio è diverso, clima anomalo però dobbiamo accettarlo. Noi proviamo a dare tutto, sono contento, si è vista un'altra Lazio. Andremo a Bergamo e cercheremo di prenderci questa finale. Dobbiamo prendere le cose positive e portarle anche in campionato, da lunedì dobbiamo essere questi, poi i risultati possono variare ma la Lazio deve essere questa".