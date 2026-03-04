Lazio, Dia a Mediaset: "Bella partita. Gol molto importante per me"

Boulaye Dia è intervenuto ai microfoni di SportMediaset al termina della semiifnale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Queste le sue dichiarazioni:

“Il gol è molto importante per me perché non segnavo da molto tempo, ma abbiamo perso la vittoria e questo fa più male. Quando la squadra è tutta insieme siamo forti. Abbiamo fatto una bella partita, segnato due volte, ma abbiamo subito subito il pareggio".

