Lazio, Sarri sui rinnovi: "Non so di trattative in corso"
04.03.2026 23:56 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tanti gli argomenti trattati da mister Sarri nella conferenza stampa post Lazio-Atalanta. Oltre al match il tecnico si è soffermato anche sulla questione rinnovi di alcuni giocatori della rosa.
"Rinnovi? Bisogna chiedere alla società, non conosco la situazione sui rinnovi. Non so se ci sono trattative in corso. Se la società prende posizione come nel mercato di gennaio vediamo, hanno detto che lo facevano loro".
