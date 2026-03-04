SONDAGGIO - Lazio-Atalanta, vota il migliore in campo dei biancocelesti
04.03.2026
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio non va oltre il pareggio contro l'Atalanta, nella semifinale d'andata di Coppa Italia. I biancocelesti, reduci da due prestazioni a dir poco opache contro Cagliari e Torino, vanno in vantaggio con Dele-Bashiru per poi subire il gol di Pasalic.
Arriva poi la rete di Dia, ma dopo pochi minuti ancora la marcatura nerazzurra del definitivo pari, questa volta siglata da Musah. Per capire chi delle due squadre strapperà il pass per la finale di Coppa Italia bisognerà attendere il match di ritorno, in programma alla fine di aprile alla New Balance Arena.
Tuttavia, prima di concentrarsi sul futuro, è il momento di decretare il migliore in campo di questa sera nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).
