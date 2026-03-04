Marcolin a LSC: "Lazio, la Coppa Italia ti può salvare la stagione"
Dario Marcolin, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club nel pre-partita di Lazio - Atalanta, gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco di seguito le sue parole.
"Ho fatto la telecronaca della gara di campionato, la Lazio meritava di più. In campionato la Lazio ha fatto un gran primo tempo, lì l'Atalanta aveva sofferto, serve ripercorrere quell'approccio, se oggi ritrovassi quella Lazio penserei che farebbe bene. Deve pensare di poter vincere ma senza sbilanciarsi troppo, serve equilibrio anche in vista del ritorno. Dura andare lì a giocare".
"La coppa sembra un campionato a parte, la Lazio sembra meno condizionata e più libera, serve far leva sull'atteggiamento mentale della squadra. Serve aggressività e la cattiveria per perseguire l'obiettivo Europa. La stagione della Lazio passa molto da questo doppio confronto, la Coppa Italia ti può salvare la stagione. Duello Zaccagni - Samardzic? Zaccagni è il giocatore con più qualità della Lazio; Samardzic sta cavalcando l'onda, ha qualità, ma va più a intermittenza rispetto a Zaccagni che è più continuo".
"Palladino lo conosco, non sottovaluterà la Lazio, anche in vista del Bayern Monaco. Qualcosa per strada però lo può lasciare. Serve una Lazio spregiudicata nei primi minuti, che parte forte, per gli avversari fuori casa in quel caso diventa difficile, anche senza i tifosi".