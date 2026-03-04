Torino, D'Aversa: "Il Napoli è diverso dalla Lazio. Non abbiamo ancora fatto nulla"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino Roberto D'Aversa ha presentato la gara contro il Napoli tornando anche sulla vittoria contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Il Torino ha alti e bassi? E' ciò che ho detto alla squadra dopo la Lazio. La storia di quest'anno dice che dopo le vittorie ci sono stati periodi negativi. Abbiamo giocato di sera e poi venerdì, c'è meno tempo per esaltarsi e abbiamo pensato a lavorare. Non abbiamo ancora fatto nulla. Nella prima settimana abbiamo cercato di fare ciò che ci portasse dei vantaggi. Non si fanno mai le stesse, si ragiona anche sull'avversario: il Napoli è diverso dalla Lazio, gli azzurri ti aggrediscono forte. Sarà una gara diversa".

"Attacco? Ci stanno tutte le valutazioni. Lo avevo fatto anche per la Lazio: scegli gli undici iniziali, ma poi pensi che nella partita ci sono tante altre partite. Se metti due attaccanti di ruoli, devi avere la possibilità di migliorare il potenziale a gara in corso. Si pensano a vari aspetti".