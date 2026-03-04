Torino, Cairo torna sulla Lazio: "Sono contento per la vittoria, ma ora..."
A margine del rinnovo della partnership con Banca Mediolanum per la maglia azzurra del Giro d'Italia, il presidente del Torino Urbano Cairo è tornato brevemente sulla vittoria della squadra granata di D'Aversa contro la Lazio. Di seguito le sue parole in merito.
"Sono contento, ma secondo me adesso è bene parlare poco e cercare di fare i fatti, di fare tante buone cose senza di inguaiarsi troppo, perché ovviamente la cosa importante oggi è fare, lavorare con la testa bassa, senza troppe parole".
