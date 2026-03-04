Orsi sicuro: “La Lazio ora è derelitta. E l’esonero di Sarri non sarebbe…”
04.03.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Stefano Principi
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l’ex portiere Fernando Orsi ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio parlando anche della posizione e del futuro di Sarri in panchina. Di seguito le sue parole.
“La Lazio in questo momento è derelitta, anche l'allenatore manda messaggi di sconforto. Deve parlare in maniera differente. Non può fare certe dichiarazioni, deve essere il condottiero di questa squadra. Esonero? Non sarebbe la soluzione adatta”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.