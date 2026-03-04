Ex Lazio | La BBC incorona Klose: "È tra i migliori centravanti del XXI secolo"
C'è anche un po' di Lazio nella classifica della BBC, che ha stilato i dieci migliori centravanti del ventunesimo secolo. Si parla proprio di numeri nove puri, per questo sono stati esclusi Messi (più falso nove), Cristiano Ronaldo (ha iniziato a giocare al centro dell'attacco solo dopo i trent'anni) e Mbappé (prevalentemente esterno sinistro).
Tra i nomi è presente Miroslav Klose, che ha vestito la maglia biancoceleste negli ultimi anni della sua carriera (2011-2016) vincendo anche la storica Coppa Italia del 26 maggio 2013 contro la Roma. Il tedesco è stato posizionato al decimo posto. Di seguito la classifica.
1) Ronaldo (Il Fenomeno): La storia della redenzione. Dopo gli infortuni, il Mondiale 2002 rimane il suo capolavoro assoluto: 8 gol in 6 partite per riportare il Brasile sul tetto del mondo.
2) Harry Kane: A 32 anni, il capitano dell'Inghilterra ha appena raggiunto i 500 gol in carriera. È l'uomo più veloce di questo secolo a raggiungere i 100 gol per un singolo club in un top campionato (104 partite).
3) Erling Haaland: La definizione stessa di centravanti moderno. A 25 anni, vanta una media di un gol a partita nella massima competizione europea (56 gol in 56 partite). Il 95% dei suoi gol arriva dall'interno dell'area di rigore.
4) Thierry Henry: Elegante e cinico allo stesso tempo. Trasformato da Wenger in attaccante, è diventato il miglior marcatore della storia dell'Arsenal (e per lungo tempo della Francia).
5) Robert Lewandowski: Per la sua incredibile longevità. Il polacco ha segnato oltre 30 gol in 11 delle ultime 14 stagioni, aggiungendo anche 141 assist.
6) Didier Drogba: Un incubo per i difensori. Il prototipo del centravanti moderno capace di reggere l'intero reparto da solo nel 4-3-3 di Mourinho.
7) Karim Benzema: L'uomo che ha facilitato il successo di CR7 al Real per anni, prima di sbocciare definitivamente dopo l'addio del portoghese, vincendo il Pallone d'Oro nel 2022.
8) Zlatan Ibrahimovic: "Sono venuto come un re, me ne vado come una leggenda". 12 titoli vinti con 5 club diversi e la capacità di segnare gol acrobatici impossibili per chiunque altro.
9) Luis Suarez: L'uruguaiano ha segnato 195 gol in 283 partite con il Barcellona, vincendo tutto prima di trascinare l'Atletico Madrid al titolo con la sua grinta e il suo fiuto per il gol.
10) Miroslav Klose: Entra in top 10 in quanto miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali (16 gol), superando proprio Ronaldo il Fenomeno.