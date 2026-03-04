Formula 1 | Missili e minacce di Trump: il Gp di F1 è a rischio
Rischio Gp cancellati in Formula 1 a causa della guerra fra USA/Israele e Iran. Le preoccupazioni non si limitano alla sicurezza di team e personale, ma coinvolgono anche l’enorme ingranaggio logistico che sostiene la Formula 1, un sistema che vive di spostamenti continui e tempi serrati tra un Gran Premio e l’altro. In un campionato realmente globale come questo, dove centinaia di addetti ai lavori e tonnellate di materiale devono viaggiare da un continente all’altro nel giro di pochi giorni, anche una semplice limitazione ai voli può trasformarsi in un problema serio. I primi segnali di questa situazione si sono già intravisti nei giorni scorsi: alcuni test sugli pneumatici previsti in Bahrein sono stati infatti interrotti in anticipo rispetto al programma iniziale e membri della Ferrari F1 sono bloccati a Doha. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> MISSILI E TENSIONI, F1 A RISCHIO <<<