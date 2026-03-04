Lazio, Pedro torna ad allenarsi: contro l'Atalanta sarà in panchina
RASSEGNA STAMPA - Non c’è rimedio all’emergenza. Sarri chiede a Basic uno sforzo oltre i limiti per avere una mezzala destra affidabile, ma i problemi all’adduttore lo tengono più fuori che dentro e al massimo andrà in panchina. Sarri deve ancora scegliere tra Belahyane e Dele-Bashiru: non ci sono vere alternative, solo soluzioni di emergenza.
Qualche buona notizia arriva dall’infermeria: come sottolinea il Corriere dello Sport, tornano Gila e soprattutto Pedro, che si era infortunato in modo serio alla caviglia durante i quarti di Coppa Italia contro il Bologna. Lo spagnolo tornerà tra i convocati: è ancora prematuro pensarlo titolare, quindi si andrà in panchina. L'ex Maldini, invece, è in dubbio per una tendinopatia. Restano da sciogliere i nodi sulle fasce e sul terzino sinistro.
"La tattica conta poco senza atteggiamento", ha ribadito Sarri. Contro l’Atalanta serviranno sacrificio e lavoro collettivo. Il tecnico è chiaro anche sul confronto con la squadra del passato: la Lazio di oggi è inferiore a quella di due anni fa, ma il vero giudizio arriverà solo a fine ciclo.