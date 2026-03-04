Lazio, Zaccagni è l'asso di Coppa: il capitano vuole tornare protagonista
RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni vuole tornare al centro della sua Lazio. Dopo l'infortunio, il capitano sta accumulando minuti e ritmo. Ora servono le sue prestazioni. Non è la sua miglior stagione, tutt'altro. Infatti, come riporta Il Messaggero, sono appena 4 le reti stagionali (3 in campionato, 1 in Coppa Italia); mentre la scorsa stagione, questo punto, si trovava a quota 8 gol e 6 assist.
La rete che rischia di essere la più pesante, però, l'ha segnata proprio in Coppa Italia nella vittoria per 1-0 sul Milan agli ottavi di finale. Un gol che ha lanciato la Lazio nel percorso verso la semifinale contro l'Atalanta, ma ci sarà bisogno anche del miglior Zaccagni.
Il capitano deve ritrovare la condizione migliore e trascinare la Lazio verso una finale che potrebbe salvare la stagione biancoceleste. Deve essere un obiettivi, anche per il numero dieci stesso. Gattuso osserva con attenzione,il suo futuro in Nazionale può essere messo a rischio.