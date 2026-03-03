Lazio, appuntamento a Ponte Milvio: il comunicato del tifo organizzato
Non saranno allo stadio in occasione di Lazio-Atalanta ma, i supporter biancocelesti, sono pronti a supportare la squadra prima dell'inizio del match e anche durante, appena fuori dalla Curva Nord.
Con un comunicato i Gruppi del Tifo Organizzato hanno quindi spiegato come si svolgerà la serata di domani dando appuntamento ai tifosi a Ponte Milvio: "Mercoledì 4 marzo appuntamento ore 18:30 a Ponte Milvio, tutti presenti con bandiere e sciarpe! Poi si partirà in corteo verso la Curva Nord per tifare la nostra Lazio!
Avanti Lazio! Avanti Laziali!”.
