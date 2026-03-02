Lazio, Sarri in conferenza stampa prima dell'Atalanta: tutti i dettagli
02.03.2026 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Lazio-Atalanta domani, martedì 3 marzo, alle ore 14:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
L’evento sarà trasmesso in diretta sul sito sslazio.it, sull’App ufficiale S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM, su YouTube e su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, garantendo un’ampia copertura multipiattaforma.
La S.S. Lazio ricorda che le richieste di accredito stampa per la conferenza dovranno pervenire all`indirizzo e-mail accrediti@sslazio.it entro e non oltre le ore 19:00 di oggi, lunedì 2 marzo".