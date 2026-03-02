Lazio, il punto sugli infortunati: chi potrebbe tornare contro l'Atalanta

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara ad ospitare l’Atalanta per la prima semifinale di Coppa Italia e a pesare, come sempre, è la situazione dell’infermeria. Sarri non si è mostrato particolarmente ottimista sul recupero dei giocatori rimasti a Roma: Gila, Basic e Maldini non sono stati convocati per la sfida contro il Toro: assenze pesanti, perché in questo momento manca un elemento per reparto.

Gila si è fermato proprio prima della sfida di campionato con l’Atalanta: è uscito all’intervallo e da allora non si è più allenato con il gruppo. Deve fare i conti con un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro e, al momento, ha più chance di rientro rispetto a Basic, fermo da diverse gare per un problema agli adduttori accusato in Juventus-Lazio. La speranza per entrambi è di rivederli almeno parzialmente in gruppo nell’allenamento di martedì pomeriggio, passaggio chiave per tirare le somme in vista della semifinale d’andata.

Non ci sono speranze di recupero, invece, per Rovella, operato alla clavicola, né per Pedro, alle prese con una grave distorsione alla caviglia. Alcune scelte saranno obbligate dagli infortuni, altre rientrano nelle rotazioni già pianificate.