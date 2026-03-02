Lazio, anche Sarri ormai è spaesato: le pagelle dei quotidiani dopo il Torino
02.03.2026 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
La partita contro il Torino è stata desolante sotto tutti i punti di vista. L’unico più o meno sufficiente è stato Tavares, entrato negli ultimi minuti e che ha “risvegliato” un po’ la squadra, seppur senza trovare la via del gol. Ad essere insufficiente è stata anche la preparazione della sfida di Sarri: la squadra era completamente senza energie, fisiche e mentali. Non solo, quella di ieri è la quattordicesima partita senza segnare. Di seguito le pagelle dei quotidiani
Il Messaggero: 4
Corriere dello Sport: 4.5
Gazzetta dello Sport: 5
Tuttosport: 5
