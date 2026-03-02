Lazio, attacco ancora a secco: stabilito un record negativo nell'era Lotito
02.03.2026 09:45 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Ancora una gara senza segnare. All'Olimpico Grande Torino, la Lazio ha sfornato l'ennesima prestazione negativa di questa stagione, incassando un secco 2-0 firmato Simeone-Zapata e confermando tutte le sue difficoltà offensive con un'altra gara senza trovare la via della rete.
L'attacco biancoceleste non è mai stato così inefficace e a confermarlo, oltre ai numeri, è un record negativo stabilito contro i granata. Come riferisce Il Messaggero, infatti, su 27 partite di campionato, la squadra di Sarri è rimasta a secco in ben 14 occasioni: si tratta di un primato in Serie A e nell'era Lotito.