Lazio, pochi biglietti venduti per l'Atalanta in Coppa Italia: il dato
28.02.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Non decolla la vendita dei biglietti per Lazio - Atalanta di Coppa Italia. Con la contestazione in corso del tifo organizzato biancoceleste, che nelle ultime due partite in casa non è entrato allo stadio, solo quasi 2mila abbonati hanno confermato il loro posto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dopo poco più di un giorno dall'inizio della vendita libera i biglietti totali staccati sono circa 3mila. Numeri davvero bassi per una semifinale, ma in linea con la protesta del popolo laziale.