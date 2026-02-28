Lazio, prima del Sassuolo c'è il rugby all'Olimpico: il precedente
28.02.2026 09:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Dopo il Torino, ci sarà l'Atalanta in Coppa Italia, poi il Sassuolo in campionato. La sfida contro i neroverdi si giocherà lunedì 9 marzo, fissata in posticipo alle 20.45 anche perché sabato 7 marzo si disputerà Italia - Inghilterra di rugby nel torneo Sei Nazioni all'Olimpico.
C'è un precedente che risale alla stagione scorsa. Come riporta Il Messaggero, L'anno scorso si giocò Lazio - Monza il 9 febbraio, il giorno dopo Italia - Galles sotto la pioggia e il campo era perfetto. Quella contro il Monza fu l'unica vittoria biancoceleste in casa di Baroni nel 2025. Chissà che non possa essere almeno un buon auspicio.
