Lazio, Dalla Palma: "Temo un altro 0-0. Maldini? Ho la sensazione che..."

Ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto Alberto Dalla Palma per dire la sua sulla partita di domenica contro il Torino, commentando il rendimento di Daniel Maldini e gli ostacoli che sta affrontando.

MALDINI - "Inidividuare il ruolo di Maldini è difficile. Io ho la sensazione che se lui farà queste 12/13 partite da centravanti può essere la soluzione. Lui tende a uscire e questo piace a Sarri. Vediamo se questi sei mesi possono aiutarlo a orientarsi. Questo credo sia uno degli ultimi step per un livello top, altrimenti rischia di restare destinato nel limbo".

MALDINI E RATKOV - "Qui sta trovando spazio. Sarri ha deciso di fare questo esperimento che secondo me porterà fino alla fine della stagione. A quel punto deciderà anche il giocatore se continuare o no. I 14 milioni di euro per il riscatto sono tanti, non basta un gol all'anno. Stiamo aspettando ancora il primo gol di Maldini e Ratkov e potrebbero costare 27 milioni in due".

LAZIO-TORINO - "Secondo me contro il Torino si rischia l'ennesimo 0-0 della stagione. D'Aversa lavorerà sulla fase difensiva, non tanto sull'offensiva. Per la Lazio esiste solo una partita, se dovesse andar bene hai il tempo di sperimentare fino al 22 aprile. Queste dodici partite, visto che la società ci ha ridotto in questo stato, potrebbero essere utile per Sarri per decidere chi deve restare e chi no. Anche se sotto questo aspetto la società ha già detto che decide lei. Non lo hanno ascoltato su niente, anzi".