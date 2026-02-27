Mellone: "Non sarò presente a Lazio - Atalanta. I tifosi meritano rispetto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Angelo Mellone si è soffermato sulla contestazione nei confronti della società emssa in atto dai tifosi, confermando che non entrerà all'Olimpico per Lazio - Atalanta. Queste le sue considerazioni:

"Lazio-Atalanta? Ovviamente non sarò allo stadio nella semifinale di Coppa Italia. I dati di vendita sono impressionanti. Ho sperato che ci potesse essere un ritorno al buon senso e di voglia di apertura da parte della società. Non c’è stata ed in democrazia c’è il diritto al dissenso pacifico. Io non ho alcun interesse e solo amore nei confronti della mia squadra.

Mellone ha poi aggiunto: "Credo che la tifoseria laziale meriti rispetto ed io questo rispetto non l’ho visto. Facendo parte di una moltitudine e di una comunicata che è stanca di non sentirsi rispettata, non mi sento di sciogliere questo patto comune di manifestazione del disagio. Questo consiste nel privarmi per la terza volta di seguito della possibilità di andare allo stadio e tifare la squadra che amo. Non è una cosa semplice e cialtrona, non è seguire la pancia ed accodarsi alla massima. Il mio disagio va oltre”.